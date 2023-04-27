Петербуржцев вновь ждут изменения на части ЗСД

В скором времени движение по центральному участку Западного скоростного диаметра в Петербурге будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».

Поясняется, что речь идет о работах по строительству развязки ЗСД с улицей Шкиперский проток. Ограничения будут действовать с 22.00 28 апреля и до 06.00 2 мая, говорят в пресс-службе организации.

В районе Васильевского острова водителям придется ужиматься на двух левых полосах по основному ходу в сторону КАД-Юг. Всю информацию об ограничениях также доведут с помощью спецзнаков и информационных щитов. Также имеет смысл обращать внимание на табло, говорят в ведомстве.

Водителей просят учитывать выше перечисленные изменения при планировании своих поездок, выбирая оптимальный маршрут, добавляют в пресс-службе организации.