«Василеостровская» временно изменит режим работы

Из-за проведения капитального ремонта режим работы наземного вестибюля станции «Василеостровская» временно поменяет свой режим работы. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, изменения будут действовать чуть больше двух месяцев — с 2 мая по 7 июля. Так, по рабочим дням с 7:45 до 10:30 вход на станцию будет закрыт, а с 15:30 до 20:00 — ограничен.

Уточняется, что при необходимости режим и интервалы времени будут редактировать — в зависимости от пассажиропотока, который будет по факту.

В связи с этим пассажиров просят заранее планировать маршруты поездок.

Ранее сообщалось, что пожилой петербуржец оказался насмерть сбит поездом на железнодорожном перегоне Товарная —Обухово. Поезд ехал из Петербурга в Самару. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.