В Петербурге поезд насмерть сбил пожилого мужчину

Пожилой петербуржец оказался насмерть сбит поездом на железнодорожном перегоне Товарная —Обухово. Поезд ехал из Петербурга в Самару. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Все случилось в ночь на 27 апреля. В отделение транспортной полиции поступил сигнал, что поезд дальнего следования задел 75-летнего мужчину. Как выяснилось, тот спускался с платформы, вот только в неположенном месте.

Мужчина упал на землю, получив травмы, которые несовместимы с жизнью.

В связи с этим были задержаны поезда «Санкт-Петербург-Москва» и «Санкт-Петербург-Самара». Задержка составила 8 и 12 минут соответственно.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 27 апреля, не без криминальных новостей в Ленобласти. На этот раз стало известно, что студент аспирантуры Политехнического университета решил попытаться поджечь здание Историко-Петербургского музея.