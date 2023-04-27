Россиянам объяснили, как правильно выбрать готовый шашлык

До майских праздников осталось совсем ничего, а значит, привет, дачи и шашлыки. Итак, не все могут и хотя заморачиваться с маринадом, поэтому ничего не остается, как искать готовый. Как же сделать правильный выбор? Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала главный специалист отдела контроля качества СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» Анастасия Осипова.

В первую очередь смотрите на упаковку выбранной вами продукции — лучше, чтобы она была промышленной. Если же речь идет о контейнере, то смотрите, чтобы крышка плотно прилегала к нему.

Внимательно смотрите на этикетку: на информацию о производителе продукта и его составе. Важно, что готовый шашлык должен быть именно мясной, а не мясосодержащий. Лучше, чтобы это была категория мяса А или В. Кроме этого, ищите мясо без консервантов. Подсказка — их обычно прописывают в конце состава.

Кроме этого, помните, что продукт не должен содержать Е-450.

общество праздники шашлык


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам объяснили, как правильно выбрать готовый шашлык
Некоторые вкладчики российских банков попадут под подоходный налог
Тише едешь — дальше будешь: застройщики сменили тактику продаж
Финны россиянам не товарищи: как изменилось отношение к ним за 20 лет
«Василеостровская» временно изменит режим работы
В Петербурге поезд насмерть сбил пожилого мужчину
В Пушкине студент попытался поджечь здание исторического музея
«Петербургтеплоэнерго» проводит техническое перевооружение котельной в ...