В Петербурге задержали подозреваемого кражах из частных домов

В Красносельском районе Петербурга задержали подозреваемого в кражах из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях, а именно в Telegram канале.

Сообщается, что 9 апреля днём отделение полиции пришла 34-летняя жительница посёлка Горелово. Она рассказала, что Неизвестный отжал раму окна и проник в её частный дом. Оттуда он похитил ноутбук, нетбук, телевизор, а также ювелирные изделия.

Позднее, 25 апреля, полиция нашла мужчину, которого подозревают в причастности к этому преступлению. Если быть точнее, то задержан 42-летний гражданин. Как говорят в министерстве, этот мужчина без определённых занятий, но с обширным опытом знакомств с российской пенитенциарной системой. Он уже многократно был судим за кражи, мошенничество, грабёж, разбой и даже незаконный оборот наркотиков.