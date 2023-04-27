В Выборгском районе мужчина требовал от петербуржца убить собаку

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку из-за хулиганской выходки неизвестного. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел города и региона.

Поясняется, что 25 апреля 2023 года в вечернее время в полицию поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал что неизвестный угрожал ему ножом, требуя убить его собаку. После этого он выстрелил, предположительно, из светошумового оружия. Сотрудники полиции установили, что между заявителем и этим мужчиной произошёл словесный конфликт. Сначала мужчина действительно угрожал и требовал убить собаку, а затем выстрелил в сторону потерпевшего.

С места происшествия мужчина скрылся, сев в автомобиль. Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела. Полиция проводит все необходимые мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника, а также его местонахождение. Каких-то примет стрелявшего полиция не приводит.