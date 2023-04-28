В Петербурге с экс-сотрудника полиции взыскали 44 миллиона неподтвержденных доходов

Прокуратура Санкт-Петербурга проводила проверку в отношении экс-сотрудника полиции — на предмет коррупции. Как оказалось, не зря — теперь у него изымут незаконно приобретенное имущество.

Как говорит следствие, у бывшего сотрудника правоохранительных органов нашли три квартиры и долю в паркинге. Только все это дело было зарегистрировано на него и его родственников. В совокупности на это имущество потрачено 44 миллиона рублей. Одно но: следователи не нашли документов, которые могли бы подтвердить законность полученных денег.

Отмечается, что суд согласился с требованиями истца и проследит за исполнением решения.

Ранее сообщалось, что петербургские полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже мобильного телефона. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.