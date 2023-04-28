Автомобилистам объяснили, что делать на дороге при грозе

Май — время, когда приходят первые грозы. Иногда они могут застигнуть нас врасплох — например, на дороге. Портал 110.km объяснил, что делать автомобилистам в таком случае.

Первое и самое главное — не стоит поддаваться панике — от этого еще никому не легчало. В идеале, если есть такая возможность, надо припарковать автомобиль в безопасном месте и переждать непогоду. Однако запомните, что по близости не должно быть каких-то столб, деревьев, рекламных щитов и потенциально шатких конструкций.

Лучше всего сделать выбор в пользу торгового центра или многоуровневый наземный паркинг (подземный может затопить), уточняет издание. Также помните, что На грунт с асфальта съезжать не надо, чтобы не увязнуть, уточняют специалисты.

Если нет возможности остановиться, то обязательно сбавьте скорость, отмечает издание.

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