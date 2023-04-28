Один из российских банков перестал выдавать ипотеку по сверхнизким ставкам

Один из российских банков решил прекратить выдачу ипотечных кредитов по сверхнизким ставкам. Поясним, что ранее активно применялась и так называемая ипотека от застройщика — ставки могли быть в районе 0,1%.

Как пишет restate.ru, ставки достигались за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Центробанк неоднократно говорил, что это рискованные программы для самих заемщиков, а также и банков. Более того, они искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками.

Как считают представители банков, драматически на продажах это решение не скажется.

Интересно, что за первый квартал средний размере ипотечного кредита в банке сократился на 6%, до 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Имущественный комплекс Русско-Высоцкой птицефабрики в Ломоносовском районе Петербурга вновь попытаются продать с молотка.