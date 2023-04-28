В Петербурге на Плесецкой вспыхнул Mitsubishi

Пожар в Приморском районе Петербурга произошел 28 апреля в 03.33. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга и Ленобласти. Так, сигнал поступил из Приморском районе города на Плесецкой улице, 10.
Как выяснилось на месте происшествия, в автомобиле «Mitsubishi» выгорел салон и моторный отсек.
В 03:54 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в министерстве чрезвычайных ситуаций города.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что полицией задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей несуществующей ротанговой мебели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.