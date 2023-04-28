В Петербурге мужчина умудрился продать несуществующую ротанговую мебель

Полицией задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей несуществующей ротанговой мебели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 18 апреля в Петродворцовском районе у петербурженки украли 34,68 тысячи рублей. Неизвестный человек создал группу в соцсетях, где предлагал купить мебель из ротанга.

Потом он просил провести платеж в онлайн режиме. А вот после получения денег на связь больше не выходил. Тогда было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Уже 27 марта был задержан 27-летний мужчина — житель Пикалево Ленинградской области. При обыске по месту жительства подозреваемого изъяты 4 банковские карты, телефон, планшет, ноутбук.

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