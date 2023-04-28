В Петербурге появилась Zara в шкуре Maag

Ни для кого не секрет, что многие западные и американские бренды покинули российский рынок. Кто-то заявляет, что уходит насовсем, кто-то перепродает свои активы дружественным России странам. А кто-то уходит, но «грозится» вернуться. Так произошло и с магазинами сети Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti — прим.Ред.).

Сегодня, 28 апреля, первая обновленная Zara появилась в ТРЦ «Галерея» в Петербурге.

«Состоялось долгожданное окрытие MAAG. Магазин расположился на месте бывшей ZARA на 1 этаже», — говорит пресс-служба торгового центра.

Отметим, что решение уйти сеть магазинов приняла еще в марте прошлого года. В России работало около 500 магазинов сети, из которых 86 — Zara. На долю России приходилось около 8,5% глобального EBITDA группы.

В октябре прошлого года уже стало известно, что Inditex нашла кому продать свой российский бизнес. Выбор пал на группу Daher. Однако чуть погодя Inditex отметили одну интересную деталь: если они решат вернуться на российский рынок, то у Daher group будет возможность продолжить работу, вот только на условиях сотрудничества через соглашение о франчайзинге.

Отметим, что ранее также сообщалось об открыли других «подмененных» брендов Inditex. Так, появился Dub на месте Pull&Bear в «Галерее » и «Сити Молле», Vilet — на месте Stradivarius в «Галерее»