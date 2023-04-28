Из здания на Невском проспекте эвакуировали 25 человек

Вечер, 28 апреля, не оставил сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций без работы. В этот день в ведомство поступил сигнал о пожаре в здании на Невском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях, а именно в Telegram канале, из-за пожара пришлось эвакуировать 25 человек. Пламя хватило площадь в размере 15 м².

К месту происшествия выезжали 25 человек личного состава и пять единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально видео с пожаром опубликовали пользователи социальных сетей. Согласно опубликованному видео, горела мансарда здания – огонь вырвался из одного окна. Как сообщают очевидцы произошедшего, пожарные приезжали очень быстро.

По имеющейся информации, сигнал о пожаре поступил в 20:26, а ликвидировать пламя удалось в 21:55.

Что стало причиной, пожара не сообщается.