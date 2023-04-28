Из здания на Невском проспекте эвакуировали 25 человек

Вечер, 28 апреля, не оставил сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций без работы. В этот день в ведомство поступил сигнал о пожаре в здании на Невском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях, а именно в Telegram канале, из-за пожара пришлось эвакуировать 25 человек. Пламя хватило площадь в размере 15 м².

К месту происшествия выезжали 25 человек личного состава и пять единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. Изначально видео с пожаром опубликовали пользователи социальных сетей. Согласно опубликованному видео, горела мансарда здания – огонь вырвался из одного окна. Как сообщают очевидцы произошедшего, пожарные приезжали очень быстро.

По имеющейся информации, сигнал о пожаре поступил в 20:26, а ликвидировать пламя удалось в 21:55.

Что стало причиной, пожара не сообщается.

общество пожар


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Из здания на Невском проспекте эвакуировали 25 человек
На Ленсоветовской загорелся склад готовой продукции
Стало известно, как ведёт себя организм после новой вакцины от коронавируса
В Петербурге из-за коронавируса умерли восемь человек
Принц Гарри обвинил Уильяма прямо в зале суда в получении крупной взятки
Врач Бржеский рассказал, каких глазных инфекций стоит опасаться весной
Названы самые дешёвые страны для отдыха в 2023-м году
В Петербурге студента заключили под стражу за поджог музея