Петербург и Симферополь соединили субботние автобусы

Жители Санкт-Петербурга добились запуска автобусного маршрута между столицей на Неве и Симферополем. Транспорт будет ходить между городами каждую субботу, начиная с 29 апреля.

В Петербурге еще летом 2022 года прошло голосование за города, до которых нужно пустить прямые автобусные рейсы. Симферополь стал однозначным лидером в этом опросе.

Теперь автобусы по указанному маршруту будут курсировать регулярно. Отправка осуществляется с автовокзала на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге в 07:00 по субботам. Так путешественники из Северной столицы прибудут в южный город уже в 21:00 воскресенье.

Обратные рейсы стартуют из Крыма по понедельникам в 19:00 и возвращаются назад в Петербург в среду в 08:00.

Как рассказали в Пассажиравтотрансе, также запустили прямой рейс до Геленджика. Такие автобусы ходят по пятницам.