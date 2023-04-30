Промо-акция возле кафе в Петербурге закончилась дракой за шаурму

В Санкт-Петербурге возле нового кафе в Красносельском районе случилась драка между горожанами. Конфликт развернулся в ходе промо-акции.
Владельцы кафе для привлечения посетителей устроили бесплатную раздачу шаурмы. С самого начала в очереди возникла серьезная давка: все гости хотели получить поесть.
Через некоторые время пассивная агрессия петербуржцев переросла в массовую драку: горожане бросались друг на друга, чтобы пробиться за шаурмой. Кто-то из неравнодушных прохожих позвал полицию, но потасовка завершилась раньше приезда наряда. Об этом сообщили в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» во «ВКонтакте»
Интересно, что год назад в ходе подобной промо-акции в Петербурге тоже возникла серьезная давка. Выводов с того случая никто так и не сделал.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге случилась авария с участием двух троллейбусов.