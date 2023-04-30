Любителей электросамокатов в России стало больше

С приходом весны и хорошей погоды на улицы городов России вновь вернулись спортсмены-любители, пристрастные к электросамокатам. Таких гонщиков с прошлого года стало в разы больше.

Число пользователей электросамокатов в России возросло сразу в восемь раз за год. Парки такого транспорта тоже стали увеличивать параллельно с ростом спроса.

Любители арендуют самокаты, расставленные по городу. В среднем чек за прогулку с ветерком обходится всего в 109 рублей. В прошлом году показатель был выше на 40 рублей, пишут РИА Новости.

Сейчас в городах становится все больше стоянок для электросамокатов. Теперь воодушевленные гонщики не удивляют прохожих, а пугают: часты столкновения и опасные ситуации. Не все самокатеры помнят правила дорожного движения, поэтому могут угрожать пешеходам.

Ранее сообщалось, что в России начали активно продвигать электромобили.