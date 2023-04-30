Арабский банк начал массово замораживать счета россиян

Россияне сталкиваются со все большим количеством санкций со стороны других стран. Сейчас Объединенные Арабские Эмираты продолжают сотрудничество с Российской Федерацией, но некоторые местные банки грозят заморозить счета своих иностранных вкладчиков.

Второй крупнейший банк ОАЭ Emirates NBD уже отметил, что активы россиян выведут с личных счетов и заморозят. Это касается бумаг нерезидентов ЕС.

К подобным санкциям могут присоединиться и некоторые другие страны. Например, подобных планов сейчас придерживаются Кипр и Швейцария, пишет РИА Новости.

Сохраняется вероятность, что депозиты от российских граждан позднее просто не будут принимать зарубежные банки. При этом часть заведений все еще продолжает работать с отдельными россиянами.

Ранее сообщалось, что в Центробанк уже с мая 2023 года ужесточит правила выдачи ипотеки.