В Риге умерла петербургская актриса Людмила Голубева

В конце апреля на 96-м году жизни в Риге скончалась знаменитая советская актриса Людмила Голубева. Артистка переехала в нынешний Санкт-Петербург еще в раннем детстве и пережила здесь блокаду Ленинграда. Параллельно ее актерская карьера развивалась, так что Голубева прочно укрепилась в памяти петербуржцев.

Людмила Голубева прославилась своими ролями в кинофильмах «Дело Румянцева», «Карьера Димы Горина» и «Чужая родня». Также она тесно сотрудничала с Ленинградской филармонией.

В Ригу Голубева переехала давно, еще в 1956 году. Там она прожила долгую счастливую жизнь и скончалась, сообщает «Российская газета». Причины смерти пока не разглашались. Также остаются неизвестными дата и место захоронения.

Ранее сообщалось, что в России умер заслуженный артист и ведущий телепрограммы «Фазенда» Сергей Колесников.