На майских в Петербург приедет полмиллиона туристов

Санкт-Петербург у многих россиян является любимым для отдыха городом. На приближающихся майских праздниках в столицу на Неве для разного рода развлечений приедет сразу 600 тысяч туристов.

За 2022 год Петербург посетили больше восьми миллионов путешественников, что на треть больше, чем за год до этого. На длительные майские праздники стабильно приходится порядка полумиллиона туристов.

Предполагается, что в текущем году большую часть гостей Петербурга покроют москвичи и жители Подмосковья. Также в культурную столицу отдохнуть явятся россияне из центральных областей, с Урала и Сибири. Об этом рассказал председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, пишет ТАСС.

Местные власти не смущаются такого турпотока. Он позволяет представить весь туристический потенциал Петербурга в положительном ключе. С горожанами дела могут обстоять иначе: толпы активных туристов на улицах могут напрягать петербуржцев.