В Петербурге прикрыли 13 точек нелегальной торговли

По Центральному району Санкт-Петербурга провели рейд по борьбе с нелегальной торговлей. Специалистам удалось выйти на реальные факты нарушений и пресечь их.

Всего было выявлено и прикрыто 13 точек незаконной торговли. Их нашли на площади Восстания, набережной канала Грибоедова, Невском проспекте, Малой Конюшенной и Большой Морской улицах и на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Подробности по конкретным точкам не уточнялись. В ведомстве отметили, что по городу прикрывали работу тех заведений, где занимают коммерческой деятельностью, но без нужных документов. Также рассматривались участки, где торгуют товарами ненадлежащего качества. Подобные рейды являются регулярными в Петербурге.

Ранее сообщалось, что на Гоа задержали петербурженку из-за подозрения в масштабной торговле наркотиками.