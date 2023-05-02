Что вызывает отеки и как с ними бороться

Отек — это состояние, которое характеризуется аномальным накоплением жидкости в тканях. Он может возникнуть в любой части тела и может быть вызван различными причинами, включая неправильный рацион или питание, аллергию или чувствительность, или основные проблемы со здоровьем.

Для того чтобы эффективно справиться с отеками, важно сначала понять, какие продукты могут вызывать отеки и как их избегать.

Причина №1: неправильный рацион/питание

Неправильное питание и диета часто являются одной из основных причин отеков. Диета с низким содержанием основных питательных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты, белки и полезные жиры, может привести к дисбалансу жидкостей в организме. Кроме того, употребление слишком большого количества соли или недостаточного количества воды также может способствовать образованию отеков, поскольку это влияет на баланс электролитов в организме.

Примеры питательных веществ, которые могут способствовать образованию отеков:

— натрий: слишком большое количество натрия в вашем рационе приводит к тому, что клетки вашего организма задерживают избыток воды, что приводит к отекам. К продуктам с высоким содержанием натрия относятся обработанное мясо, такое как бекон и ветчина, консервированные супы и овощи, соленья и оливки, приправы, такие как соевый соус или кетчуп и т. д.

— сахар: употребление слишком большого количества сахара вызывает усиление воспаления, а также задержку жидкости, что приводит к отекам вокруг суставов и других частей тела. К продуктам с высоким содержанием сахара относятся хлебобулочные изделия, такие как торты и печенье, конфеты, газировка, энергетические напитки, хлопья для завтрака и т. д.

Причина №2: аллергия/чувствительность

Аллергия или повышенная чувствительность — еще одна распространенная причина образования отеков. Употребление в пищу продуктов, на которые у вас аллергия или чувствительность, вызывает иммунный ответ, который приводит к воспалению во всем организме. Это приводит к отекам вокруг пораженных участков, таких как глаза, губы, руки, ноги и т. д.. К распространенным аллергенам относятся молочные продукты, яйца, арахис, лесные орехи (например, грецкие), рыба (и моллюски), пшеница (глютен) и т. д..

Кроме того, некоторые виды специй содержат искусственные ароматизаторы, добавки, консерванты, красители и т. д.. Также известно, что они вызывают аллергические реакции, приводящие к задержке жидкости в организме и отекам конечностей.

Советы, которые помогут быстро и безопасно уменьшить отек.

Совет 1: приподнимите опухшую область. Приподнятие опухшей области уменьшит скопление жидкости в окружающих тканях, способствуя оттоку жидкости из области отека. Лучший способ сделать это — лечь на спину, подняв ноги выше уровня сердца, на 15 минут в течение дня.

Совет 2: прикладывайте холод. Прикладывание холодных пакетов или льда, завернутого в полотенце, непосредственно к опухшей области может помочь уменьшить воспаление и боль, а также уменьшить отек за счет сужения кровеносных сосудов вокруг пораженной области и уменьшения скопления жидкости в клетках тканей.

Совет 3: используйте компрессионную одежду и обертывания. Компрессионная одежда обеспечивает мягкое давление на мышцы и суставы, что помогает предотвратить скопление лишней жидкости в клетках тканей. Ношение компрессионных обертываний вокруг опухшего сустава помогает держать его в безопасности, способствуя движению, что также уменьшает воспаление, связанное с отеком, и усиливает кровообращение.

Совет 4: регулярно занимайтесь спортом, но не переусердствуйте. Слишком интенсивные физические нагрузки могут усугубить состояние уже воспаленных мышц или суставов, что со временем приведет к увеличению отека. При необходимости делайте перерывы между тренировками. Регулярные упражнения с низкой ударной нагрузкой, включая ходьбу, плавание, езду на велосипеде, йогу, тай-чи и т. д., помогут стимулировать здоровое кровообращение в пораженных областях, одновременно уменьшая воспаление, связанное с отеком.

Определение того, какие факторы могут быть причиной отеков, является ключевым при поиске эффективных способов лечения этого состояния. Не пренебрегайте поход к врачу и пройти обследование. Это поможет вам лучше узнать особенности организма и подобрать подходящий способ борьбы с отеками