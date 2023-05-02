Петербургский суд частично прекратил уголовное преследование бизнесмена Израйлита

В Петербурге суд частично прекратил уголовное производство в отношении местного предпринимателя Валерия Израйлита. Речь идет о делах по статьям о мошенничестве и отмывании преступных доходов. Прекращение преследования связано с истечением срока давности дел. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как уточняет ТАСС, при этом продолжается преследование по статье о совершении операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Ранее следственные органы заявляли, что Израйлита задержали в рамках дела о хищении денег, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Подконтрольные бизнесмену фирмы на свои счета получили порядка 317 миллионов рублей от заказчика работ, после чего они были похищены.

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