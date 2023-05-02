Заведено дело в отношении мужчины, который сбил на автокране ребенка

Каких только дорожно-транспортных происшествий не происходит в Санкт-Петербурге и Ленобласти… Совсем недавно стало известно о том, что в Северной столице мужчина на автокране сбил 12-летнюю девочку.

Да, происшествие совсем не «классическое». Тогда девочку пришлось госпитализировать. Известно, что она переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Однако и это 12-летнюю юную девочку не уберегло.

Сейчас стало известно, что в отношении управляющего автокраном завели уголовное дело. Само происшествие случилось еще 26 апреля днем на проспекте Юрия Гагарина. Как так произошло, что автокран налетел на девочку — неизвестно. Однако теперь водителю избирают меру пресечения, говорят в пресс-службе ведомства — ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях — в телеграм-канале.