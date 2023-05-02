В России с начала года 101 ребёнок погиб на пожаре

К сожалению, пожары остатся серьезной проблемой для всей страны. Да и наверно, не только для неё. Сколько бы сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций не рассказывали горожанам о том, что нужно соблюдать меры предосторожности, всё равно происходит несчастный случай.

При самом позитивном раскладе, мы можем говорить о просто сгоревшей квартире, возможно, доме. Однако далеко не всегда все заканчивается только потерей имущества, хотя это, безусловно, тоже проблема.

Нередко мы можем видеть новости о том,что кто-то умер по этой же причине. Увы, это бывают и дети. Например, они могли просто играться со спичками. Правда, это приводит к серьезным последствиям. Как рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций России,только с начала текущего 2023-го на пожарах погиб 101 ребёнок.