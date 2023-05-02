От коронавируса скончались 30 жителей России

К большому сожалению, коронавирус пока что остается большой проблемой для нашей страны. Да и не только для нашей – для всего мира. Каждый день медики сообщают о том, что выявлены новые случаи заражения, умирают люди. Но к счастью, вместе с этим и выздоравливают. Наши медики и учёные уже научились бороться с этой непростой болезнью.

В частности, продумываются все новые и новые вакцины. В том числе и те, которые могут использовать дети. Например, совсем недавно в России было зарегистрирована вакцина, которая будет доступна в том числе и для детей от шести лет. Вместе с тем сейчас управление Роспотребнадзора Российской Федерации говорит и о новом штамме коронавируса. На данный момент он не имеет активное распространение в нашей стране, однако первые случаи заражения уже имеется .

К счастью, к этому вызову наша система здравоохранения тоже готова. Однако на сегодняшний день стало известно ещё о 30 смертях от коронавируса