От коронавируса скончались 30 жителей России

К большому сожалению, коронавирус пока что остается большой проблемой для нашей страны. Да и не только для нашей – для всего мира. Каждый день медики сообщают о том, что выявлены новые случаи заражения, умирают люди. Но к счастью, вместе с этим и выздоравливают. Наши медики и учёные уже научились бороться с этой непростой болезнью.

В частности, продумываются все новые и новые вакцины. В том числе и те, которые могут использовать дети. Например, совсем недавно в России было зарегистрирована вакцина, которая будет доступна в том числе и для детей от шести лет. Вместе с тем сейчас управление Роспотребнадзора Российской Федерации говорит и о новом штамме коронавируса. На данный момент он не имеет активное распространение в нашей стране, однако первые случаи заражения уже имеется .

К счастью, к этому вызову наша система здравоохранения тоже готова. Однако на сегодняшний день стало известно ещё о 30 смертях от коронавируса

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