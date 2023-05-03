Врач Бржеский рассказал, как не перепутать инфекцию и аллергию

Врач Владимир Бржеский рассказал, как не перепутать инфекцию и аллергию. Все мы понимаем, что после долгой и холодной зимы наш организм прилично так ослаб, а значит велики шансы занести в него какую-то инфекцию. Банально, но достаточно только коснуться зараженного предмета, а после потерять глаза – и вуаля, инфекция уже у вас. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на врача Владимира Бржеский.

Однако стоит понимать, что инфекцию влегкую спутать с аллергической реакцией.

Врач пояснил, что какие-либо воспаления, конъюнктивы, отек век возникают непосредственно после контакта с явным аллергеном. Со временем симптомы сходят на нет, а значит снижается выраженность аллергии. Если же речь о вирусном заболевании, то симптоматика наоборот будет вовсю нарастать, а бонусом вас ждут симптомы ОРВИ.