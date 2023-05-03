Двое подростков из Петербурга проходят по подозрению в убийстве семиклассницы

В Санкт-Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней девочки, которое произошло 30 апреля. По возбужденному уголовному делу проходят молодые школьники 15 и 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Санкт-Петербурга, убийство совершили без какого-либо мотива для собственного самоутверждения. Оба подозреваемых были знакомы с потерпевшей.

Убийство произошло в лесу у поселка Парголово. Молодой человек и девушка предварительно подготовили участок для убийства: они выкопали яму для захоронения школьницы и завели девочку сюда. На месте юноша множество раз ударил семиклассницу по голове молотком. Девочка погибла, а ее тело закопали.

Позднее подростки начали переписываться с мамой погибшей с ее же телефона. Так они пытались скрыть следы своего преступления.

Несмотря на попытки подростков избежать ответственности, преступление все же удалось раскрыть. Молодой человек в ходе допроса признался в содеянном и рассказал детали трагедии.

Сейчас подозреваемым уже предъявили обвинения. Разбирательство продолжается.