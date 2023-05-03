«Выборгскую» закрывают второй день подряд из-за большого потока людей

В среду, 3 мая, в Санкт-Петербурге вновь временно закрыли станцию метро «Выборгская». Вход на точку ограничивают с утра уже второй день подряд из-за увеличенного пассажиропотока.

Вход на «Выборгскую» перекрыли на 16 минут: с 08:40 до 08:56. Позднее станция продолжила работать в привычном режиме, сейчас ей спокойно пользуются петербуржцы и туристы. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

За день до этого движение так же было ограничено примерно в это же время. На период закрытия горожанам предлагают использовать соседние станции «Лесная» и «Площадь Ленина» для разгрузки.

Также вход с вестибюль ограничивают с 18:00 до 19:00. Станция продолжит работать в таком темпе до 30 июня 2023 года. Как сообщается на сайте петербургской подземки, позднее станция возобновит работу с 17 июля по 22 сентября.