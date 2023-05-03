Запуски беспилотников временно запретили в Петербурге

В Санкт-Петербурге ввели оперативные ограничения на запуск беспилотников. Работы с дронами ограничили пока до 15 мая 2023 года.

Оказалось, что ограничения вступили в силу еще с конца апреля. Местные власти заявили, что такая же ситуация сейчас сохраняется в половине регионов России, пишут РИА Новости. Субъекты самостоятельно рассматривали вопрос о запрете или разрешении запуска дронов.

Ранее сообщалось, что ночью на 3 мая два беспилотника были направлены на Кремль при попытке нанести удар. Трагедии удалось избежать с помощью оперативного реагирования со стороны ответственных служб.

Пресс-служба президента России уже подтвердила случившееся. Ситуация рассматривается как попытка спланированной террористической акций и покушения на Президента Российской Федерации. Подтверждено, что Владимир Путин в результате случившегося не пострадал.

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