Работников ресторана в Петербурге задержали за повреждение поклонного креста

Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения поклонного креста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, все случилось в ночь на 4 мая на Греческой площади — центр Петербурга. Там был поврежден поклонной крест, который посвящен Георгию Победоносцу. В связи с этим к розыску подозреваемых подключилась полиция.

Как итог, были задержаны три работника ресторана, которые причастны к инциденту. Позднее правоохранительные органы выяснили, что повреждение — дело рук одного из задержанных.

Полиция завела уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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