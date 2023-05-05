Петербургская полиция устроила облаву местным рынкам

Полиция провела миграционные рейды на рынках Фрунзенского и Калининского районов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 4 мая. Полиция направилась с рейдами на крупные овощебазы — Калининскую и Софийскую. В ходе рейдов в первую очередь планировалось выявить нарушения миграционного законодательства.

В совокупности были проверены 408 граждан стран ближнего зарубежья. А вот нарушения выявили аж у 58 из них. Всех направили в отделения полиции, там — в случае грубых нарушений — будет принято решение о выдворении за пределы РФ.

После этого возможен запрет въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения поклонного креста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.