Бастрыкин взялся за дело по северному намыву Васильевского острова

Конечно, без проблемных объектов в Петербурге не обходится, но на этот раз за дело о строительных работах на северном намыве Васильевского острова взял под контроль глава федерального следкома Александр Бастрыкин.

Он поручил завести уголовное дело, а также предоставить ему доклад по результатам проводимых проверок. Отметим, что жители, которые проживают поблизости, активно выступают против того, чтобы строительство расширялось. В первую очередь их волновало отсутствие хорошей инфраструктуры в будущем.

Вот только пока это не особо помогало, когда приходили какие-либо проверки — застройщик мог предоставить все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что полиция провела миграционные рейды на рынках Фрунзенского и Калининского районов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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