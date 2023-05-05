В Ленобласти задержали мужчину, зарезавшего своего знакомого

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в убийстве в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба внутренних дел города и региона.

Изначально в полицию поступил сигнал о найденных человеческих останках в этом районе. Судмедэкспертиза установила личность погибшего — это был один из граждан страны ближнего зарубежья.

Уже 4 мая полиция смогла найти подозреваемого в убийстве. Как выяснилось, само происшествие случилось в Выборге на Вокзальной улице. Мужчины распивали алкоголь, а после между ними возник конфликт. Тогда один другому нанес ножевые ранения, от которых мужчина и скончался.

Но чтобы скрыть преступление, злоумышленник еще расчленил тело и в пакетах разложил в разных районах Выборга.

Ранее сообщалось, что на этот раз за дело о строительных работах на северном намыве Васильевского острова взял под контроль глава федерального следкома Александр Бастрыкин.