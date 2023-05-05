В Петербурге актриса Снежана Прудько попала в больницу

Одна из актрис театра «Лицедеи» в Санкт-Петербурге Снежана Прудько попала в больницу. Все дело в том, что она получила ушиб мягких тканей головы, а также левой нижней конечности.

Тем не менее состояние актрисы все-таки стабильное, поэтому ее отпустили домой.

Как отмечает «КП-Петербург», свои травмы Прудько получила после падения в театре. Более того, в результате падения она потеряла сознание, ее увозили медики прямо со сцены.

СМИ 5-tv.ru также вспоминает, что схожая ситуация случилась с артисткой Еленой Прокловой. Тогда она готовилась к выступлению в Крыму. Во время репетиции она подвернула ногу и как итог — перелом со смещением.

Вот только она тогда все равно выступала и далее на спектаклях. Позднее уже обратилась в больницу, где выяснилось, что перелом и вовсе с осколками.