В Ленобласти женщина ударила ножом в спину своего знакомого

Сотрудниками полиции Всеволожского района задержана подозреваемая в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Еще 2 мая в отделение полиции поступил сигнал от неизвестной. Она заявила, что в доме на Шоссейной улице в поселке Бугры мужчина получил ножевое ранение в спину.

Позднее к месту происшествия выехали сотрудники полиции, они рассказали, что нашли труп 36-летнего мужчины с колото-резаной раной спины. Удар был получен между лопаток.

Тогда же опергруппа задержала 30-летнюю местную жительницу. Предполагается, что во время совместного распития алкоголя она нанесла ножевые ранения своему знакомому.

Заведено уголовное дело по статье об убийстве. Злоумышленница задержана на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские в ходе погони задержала школьника, угнавшего автомобиль своей матери.