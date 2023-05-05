В Петербурге стартует ремонт двух набережных

Уже с 6 мая в Санкт-Петербурге стартует ремонт двух набережных. Речь идет об Арсенальной и Пироговской. Соответственно, ввиду этого будут введены ограничения движения.

Сначала стоит ждать ограничений на Арсенальной набережной, ведь здесь работы начнутся уже с 6 мая и продлятся до 20 мая. Проехать не удастся по участку набережной от Арсенальной улицы до Литейного моста. Подрядчик здесь займется заменой асфальта.

Что касается Пироговской набережной, то тут ремонт затянется с 12 мая до 10 июля. Автомобилистам придется игнорировать участок от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева.

Ранее сообщалось, что в Петербурге уже завершили основной объем работ по демонтажу временных опор. Эти работы проводились в рамках капитального ремонта Биржевого моста. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.