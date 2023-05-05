Петербуржцам рассказали, будут ли разводить мосты в ночь с 9 на 10 мая

Гостей и жителей Санкт-Петербурга предупредили: в ночь с 9 на 10 мая разводить мосты в городе не планируется. Как рассказали в телеграм-канале «Мосты Петербурга2 (официальный телеграм-канал «Мостотреста»), такие работы проводить не планируется, так как разведение мостов не проводят в нерабочие и праздничные дни.

Всю актуальную информацию о графике разводки мостов можно узнать на сайте mostotrest-spb.ru и на официальных страницах «Мостотреста» в социальных сетях, говорят в пресс-службе компании.

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