Больше половины россиян поддерживают продление майских праздников

Майские праздники 2023 уже наступили. В этом году россияне отдыхают по обычной схеме всего пару дней, а не неделю подряд, хотя такой вариант обсуждался. Что ждет работяг в следующем году?

Майские праздники могут продлить, если часть выходных перенесется с января на весенний месяц. Так, в новый год отдыхать удастся недолго, зато к лету получится устроить внеплановый недельный отпуск.

Пока вопрос обсуждается на законодательном уровне, россияне уже все решили: 55% граждан поддержали перенос. Против нововведений выступили 23%, остальные не приняли однозначного решения. Такие данные следуют из опроса аналитиков ФОМ.

Те, кто голосуют «‎за» продление, предлагают на майские уезжать на дачу (16% от этого числа) или отдыхать на природе (16%). Еще 7% респондентов отметили, что новогодних праздников в их жизни слишком много, поэтому лучше перенести свободные дни на май.

Россияне, выступающие против, тоже высказали свою позицию. Привыкли к длинным зимним выходным 6% опрошенных, еще 6% больше предпочитают отдых в холодное время года.