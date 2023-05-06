Пугачева приехала на прощание с Валентином Юдашкиным

Певица Алла Пугачева прилетела из Израиля в Москву. Об этом рассказала ее помощница Елена Чупракова 3 мая. Со слов Чупраковой, Примадонна действительно прибыла в аэропорт Домодедово, но без лишнего шума.

Как передают ТАСС и РИА Новости, сейчас Аллу Борисовну заметили на прощании с модельером Валентином Юдашкиным. Ранее их много лет связывали и профессиональные отношения, и даже дружба. Они немало времени проводили вместе, о чем свидетельствуют многочисленные снимки в социальных сетях.

Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль.

Ранее стало известно, что Полиция задержала подозреваемого в разбое на улице Олеко Дундича. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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