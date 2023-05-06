Житель Коми перерезал горло петербуржцу во Фрунзенском районе

На перекрестке Софийской и Белы Куна произошла поножовщина. Петербург не был бы Петербургом, если бы не было подобного рода новостей. Об этом пишет издание NWpress.

Известно, что пострадавший от ножевого удара попал в тяжелом состоянии в отделение медицинского учреждения.

Полицейские Фрунзенского района задержали подозреваемого в поножовщине, отмечает издание со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Изначально очевидцы заприметили дерущихся мужчин. В один момент один другого ударил ножом в горло.

По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого — пьяного 29-летнего жителя республики Коми.

Ранее сообщалось, что концерт певца Валерия Меладзе, который должен был состояться этим летом в Петербурге, вновь отменили. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.