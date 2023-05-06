Врачи закончили оперировать Захара Прилепина

Сегодня, 6 мая, в средствах массовой информации разлетелась новость о том, что был подорван автомобиль писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Все случилось в Нижнем Новгороде. В результате взрыва сам писатель Захар Прилепин пострадал — его в тяжелом состоянии увезли в отделение медучрждения.

Сейчас стало известно, в каком состоянии он находится.

«Врачи закончили оперировать Захара Прилепина. Его состояние стабильное», — сообщает источник «Известий», передает телеграм-канал издания.

Ранее стало известно, что мужчина получил тяжёлую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих лёгких. Не обошлось также и без переломов и ушибов.

Без жертв тоже не обошлось: к сожалению, погиб водитель, который вез Захара Прилепина. Сейчас по этому делу работают следственные органы.