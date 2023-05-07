Петербург выкупит участок под Центр для детей-инвалидов

Власти Санкт-Петербурга решили приобрести в собственность нежилые помещения в Красногвардейском районе. Здесь планируют разместить Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Соответствующее постановление для выкупа строения по Северному проспекту уже утвердили. В документе сказано, что решение принято для совершенствования социального обслуживания населения указанного района столицы на Неве. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Процесс подготовки к размещению спеццентра в выкупленном помещении могут запустить уже в ближайшее время. Сейчас решаются все важные задачи по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге приступили к ремонту двух набережных — Арсенальной и Пироговской. Работы приведут к ограничению движения автомобилей.