В Московском районе Петербурга пострадали дети из-за обвала канатной паутины

Игра на детской площадке в Московском районе Северной столицы закончилась для ребятишек травмами. К делу уже подключилась прокуратура, которая должна провести проверку ведомств, которые должны следить за состоянием конструкций в парке.

Что касается самого инцидента, то дети просто резвились на канатной паутине, однако в какой-то момент она не выдержала их и рухнула на землю. Как итог, упали и шесть детей.

Как пишет 78.ru, рядом были очевидцы, которые и вызвали скорую помощь. Правда, родители одного из детей все-таки решили не прибегать к помощи медиков.

Сейчас же горожане просят оградить площадку, чтобы больше никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что причиной смерти знаменитого актера из Санкт-Петербурга Александра Тютрюмова назвали серьезные проблемы со здоровьем. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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