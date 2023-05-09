В Петербурге на 82-м году жизни скончался актер Сергей Дрейден

Стало известно о смерти актера Большого Драматического театра имени Товстоногова Сергея Дрейдена. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

Известно, что последние годы он играл ключевую роль в спектакле по произведению «Три толстяка». Ближайший спектакль должен был состояться 31 мая.

Отметим, что в феврале 2012 года актёр получил Санкт-Петербургскую премию имени Стржельчика за роль в спектакле «Мой уникальный путь». Помимо этого, он является лауреатом национальных театральных премий «Золотая маска» и «Ника».

Ранее мы сообщали, что стали известны причины смерти еще одного актера — Александра Тютрюмова. К смерти звезду сериала «Убойная сила» привел воспалительный процесс внутренних органов. Как рассказывает дочь умершего актера, перед смертью он почувствовал сильную боль, из-за чего обратился к медикам.