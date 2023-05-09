Ольгу Бузову заприметили в компании бывшего на Кипре

Певица Ольга Бузова вовсю путешествует, успела съездить в несколько европейских стран. Например, в их числе Испания и Италия. Сейчас же дива на отдыхе на Кипре. Однако певица нигде не раскрывала, одна ли она путешествует или же с кем-то. Тем не менее вокруг такой яркой персоны всегда куча сплетен и обсуждений. Эта поездка не стала исключением, ведь Бузову заметили в компании бывшего!

Оля, ты — топ

В социальных сетях и в средствах массовой информации разлетелся ролик, где Бузова мило болтает с экс-возлюбленным Тимофеем Майоровым. Совсем не ясно, связывают ли экс-возлюбленных романтические отношения сейчас. Однако они оба выложили в социальных сетях посты с довольно неоднозначным содержанием.

Например, Бузова написала следующее: «Может сделаем то, о чем мы говорим постоянно, когда встречаемся?»

Не отстает от нее по интригам и Майоров, написавший «неожиданная встреча на Кипре. Вечер удался, поплакали и посмеялись. Оля, ты — топ», передает Стархит.

Встречались тайно

Поясним, что Бузова и Майров на протяжении трех лет, начиная с 2009 года, тайно встречались. Однако их часто замечали вместе то в увеселительных заведениях, то в ресторанах, то на футбольных матчах. Правда, до свадьбы тогда так и не дошло. Однако сама Ольга неоднократно говорила о том, что считает Тимофея идеальным мужчиной.

Пишет песни и хочет вернуться?

Интересно, что недавно Ольга выпустила новую песню под названием «Верни». Она рассказала, что когда писала этот трек, вспоминала о прошлых отношениях. Она отмечала, что когда ее слушает, хочет вернуться к бывшему. Тем тем не менее Бузова подчеркнула, что часто мы думаем, что хотим вернуть человека, но на самом деле мы просто хотим вернуться в состояние любви, гармонии.