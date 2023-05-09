Следком подключится к делу о погибших из-за упавшего дерева людях в Саратове

В следственный комитет Российской Федерации должны доложить о ходе расследования дела о гибели женщины и ребенка в городском парке Саратова. Известно, что все случилось днем 9 мая.

Так, в ГПКиО имени Максима Горького на отдыхающих местных жителей свалилось дерево. В результате пострадали пять человек, двое из которых погибли. Уточняется, что среди погибших девятилетний ребенок.

Заведено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Теперь глава федерального СКР Александр Бастрыкин требует доклад от местного следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах травмирования детей на территории парка в Санкт-Петербурге