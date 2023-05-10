В Ленобласти завершается отопительный сезон

В Ленинградской области подходит к концу отопительный сезон. Котельные в городе Тихвин будут переходить на летний режим горячего водоснабжения начиная с завтрашнего дня – 11 мая. Соответствующее постановление о завершении отопительного сезона приняла местная районная администрация. Документ уже опубликован.

Уточняется, что главы администрации муниципальных образований уже получили соответствующее уведомление. Уведомлены и ресурсоснабжающие организации, а также управляющии компании и ТСЖ.

Поясним, что отключать отопление рекомендуется после того, как в городе устанавливается среднесуточная температура выше +8°. После этого рекомендуется переходить на периодическое протапливание. Если же более двух суток температура воздуха достигает +10° и выше, то системы отопления отключают вовсе, говорят власти.