Житель Приморья напал на петербуржца с ОВЗ ради кольца

Сотрудники полиции Московского района Санкт-Петербурга разбираются с нападением на горожанина с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На пенсионера 48 лет набросился неизвестный и отобрал у него кольцо.

Нападение случилось в Пулковском парке. За помощью в полицию обратился сам потерпевший. Он рассказал, что неизвестный прохожий применил к нему физическую силу и похитил простое кольцо.

Злоумышленник не смог далеко уйти: его нашли уже через 40 минут после происшествия. Нарушителем оказался ранее судимый 39-летний житель Приморского края. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу.

Мужчину задержали. Сейчас против приморца уже возбудили уголовное дело. Разбирательство продолжается, позднее должен состояться суд.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разбираются со взятками в городской школе.