Корь укрепилась в Петербурге: очаги по всему городу

За прошедшие четыре месяца 2023 году в Санкт-Петербурге появилось 38 очагов кори. Сейчас вирус распространился по большей части города.

Случаи заболевания зафиксированы и подтверждены сразу в 12 районах северной столицы. Активное распространение этого острого инфекционного заболевания может серьезно навредить петербуржцам.

Чаще всего случаи заражения подтверждались в Приморском районе. Здесь зафиксировано восемь больных. Дальше следуют Пушкинский район с пятью случаями кори и Выборгский район с еще четырьмя, пишет Петербург2.

Пока ситуация остается под контролем. Роспотребнадзор не призывает к панике. По мнению экспертов, распространение кори пока удается держать в пределах нормы. Россиян просят оперативно обращаться за медицинской помощью при проблемах со здоровьем. Также ведется вакцинация трудовых мигрантов.