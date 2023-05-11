Помещения Апраксина двора выставили на торги в Петербурге

В Санкт-Петербурге возобновили торги по аренде Апраксина двора. Территорией сейчас владеет СПб ГБУ «ГУИОН», а на торги выставлены отдельные объекты.

Всего на торгах будет представлено 28 участков Апраксина двора площадью 16,5 тысяч квадратных метров: три отдельных здания и 25 помещений. Суммарная аренда, которую за них просят в год, — 120 миллионов рублей.

Участки по большему счету (80%) будут использоваться для торговли и оказания сервисных услуг. Торги уже назначена на 5 июня, а сейчас идет прием заявок на участие. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда имущества Санкт-Петербурга.

В 2022 году велись похожие масштабные торги. Тогда в аренду было сдано 54 объекта площадью в 15 тысяч «квадратов». За год с них за аренду выручили 149 миллионов рублей.

Несмотря на активные действия вокруг Апраксина двора, здание находится в критичном состоянии. Есть вариант, что к 2029 году строение приведут в порядок. Пока петербуржцам остается только верить в лучшее и ждать.